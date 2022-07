Oroscopo domani 1 agosto 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 1 agosto 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): no agli acquisti impulsivi

Oroscopo domani Ariete umore

Avvertirete il bisogno impellente di gratificazione. Vi sarà difficile resistere a tutto ciò che cattura la vostra attenzione, soprattutto se rappresenta una via d’uscita alla monotonia di una giornata normale. Cercate di resistere all’impulso di fare acquisti, prima di lanciarvi fatevi due domande: ho davvero necessità di quell’oggetto? E a quale scopo servirà? La risposta potrebbe farvi risparmiare denaro.

Oroscopo domani Ariete amore

In coppia: prenderete le cose con più leggerezza, un venticello di follia soffia sulla relazione. Volete vivere qualcosa di eccezionale. E avete qualche idea… Soli: siete all’alba di una nuova avventura sentimentale: lasciate il passato alle spalle e puntate sul futuro. Cedete al fascino di un affascinante sconosciuto/a. Oroscopo domani 1 agosto 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): cambiamenti nel lavoro

Oroscopo domani Leone: umore

Con la congiunzione Marte-Urano in programma ci sono grandi cambiamenti nel vostro percorso professionale. Sfruttate questo passaggio per aggiungere passione ed energie e nei mesi a venire vedrete una serie di effetti positivi. Al contempo, Venere sarà d’aiuto a superare le paure relative al successo e al fallimento a patto che siate disposti ad aprire il cuore al cambiamento e a nuove possibilità.

Oroscopo domani Leone: amore

In coppia: esprimerete apertamente ciò che avete nel cuore, il che sorprenderà il tuo partner. Andrà tutto bene poiché siete concilianti. Soli: non è escluso un colpo di fulmine! Non ci credete più? Uscite e vedrete…

Oroscopo domani 1 agosto 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): pensare al benessere

Oroscopo domani Sagittario: umore

La congiunzione Marte-Urano in Toro sosta nel vostro settore della salute e del benessere. Il transito al vostro segno chiede di fare piccoli passi verso l’auto-miglioramento, così da poter soddisfare i vostri attuali obiettivi. Nel lavoro potrebbero esserci delle modifiche riguardo le responsabilità, produttività, organizzazione e posto di lavoro. Considerate questi cambiamenti l’inizio di un nuovo viaggio lavorativo.

Oroscopo domani Sagittario: amore

In coppia o soli, dovete spezzare la routine! Siate coraggiosi, con Venere in buon aspetto a Marte e Urano, uscire dalla vostra comfort zone vi sarà facile. Non esitate!

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

TORO: UNA MOSSA IMPULSIVA

GEMELLI: SULLA STRADA GIUSTA

CANCRO: CONTATTI PREZIOSI

VERGINE: SITUAZIONI POSITIVE

BILANCIA: RALLENTARE IL RITMO

SCORPIONE: UNA MAGGIORE STABILITA’

CAPRICORNO: SICUREZZA IN VOI STESSI

ACQUARIO: FIDATEVI DELL’INTUITO

PESCI: SAPETE COSA VOLETE