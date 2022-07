Oroscopo domani 1 agosto 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 1 agosto 2022 Gemelli (21 maggio-21 giugno): sulla strada giusta

Oroscopo domani Gemelli: umore

Evitate di pensare che non avete imboccato la strada giusta, poiché è esattamente il contrario. Vi troverete al posto giusto nel momento giusto! Non dovete provare rimpianto o vergogna per cose che sono accadute in passato. Trasformate le esperienze negative in lezioni per un futuro migliore. Anche se potreste non essere in grado di cambiare una determinata situazione, potete pur sempre cambiare al riguardo il vostro stato d’animo.

Oroscopo domani Gemelli: amore

In coppia: evitate scenate, che siate voi a scatenarle o il partner. I disaccordi ci sono in qualsiasi relazione l’importante è gestirli con calma. Soli: tanta voglia di flirtare qua e là… Fate pure ma scegliete le persone giuste.

Oroscopo domani 1 agosto 2022 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): rallentare il ritmo

Oroscopo domani Bilancia: umore

Prima di entrare in azione, riflettete. Agire impulsivamente oggi potrebbe creare dei problemi. E’ probabile che una fastidiosa interruzione della routine vi prenda alla sprovvista. Prima di lanciarvi, sedete e pensate alla situazione. Gli ostacoli sono spesso segnali che indicano che vi state muovendo troppo velocemente e incautamente. È tempo di rallentare.

Oroscopo domani Bilancia: amore

In coppia: siete dotati di un romanticismo e un fascino tali che dal partner otterrete tutto ciò che desiderate. Soli: delicatezza e bellezza si fondono insieme a innegabile desiderio di piacere: nessuno resterà indifferente. Conquisterete.

Oroscopo domani 1 agosto 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): fidatevi dell’intuito

Oroscopo domani Acquario: umore

Fidarvi dell’intuito vi permetterà di prendere delle decisioni giuste. Altre persone potrebbero offrire dei consigli ma sarebbero sbagliati dunque, non dovete ascoltarli. L’idea che vi verrà in mente sarà talmente bizzarra che voi per primi esiterete, non sarete sicuri di doverla concretizzare. Eppure se sentite fortemente di voler andare avanti, date il via: potrebbe dare la possibilità di ottenere quanto desiderate.

oroscopo domani Acquario: amore

In coppia: potresti provare strane sensazioni, che vi faranno dubitare dell’amore o della fedeltà partner. Ma è solo una vostra fantasia…

Soli: scoprirete un segreto su una persona incontrata di recente e la cosa intrigarvi. Vorrete conoscerla meglio.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui: