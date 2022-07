Oroscopo domani 1 agosto 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 1 agosto 2022 Cancro (21 giugno-22 luglio): contatti preziosi

Oroscopo domani Cancro: umore

Grazie ai contatti, anche online, potreste aprire la porta a nuove opportunità. Il buon aspetto di Venere nel vostro segno alla congiunzione Marte-Urano in Toro indica che non dovete temere di fare affidamento sui contatti, soprattutto se state cercando più lavoro o promuovere la vostra attività. In questo momento, Internet è inoltre uno strumento prezioso: aggiornate dunque il vostro sito web o i profili sui social.

Oroscopo domani Cancro: amore

In coppia: potreste trovarvi di fronte a una scelta in cui emozioni e ragione sono in disaccordo. Per prendere una decisione dovrete soppesare i pro e i contro. Che ne dite di parlarne con il partner? Lui/lei è sicuramente la persona migliore per aiutarvi. Soli: gli aspetti astrali della giornata non sono esattamente favorevoli agli incontri. Tuttavia, non è detto sia impossibile…

Oroscopo domani 1 agosto 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): una maggiore stabilità

Oroscopo domani Scorpione: umore

Nel lavoro preparatevi ad alcuni cambiamenti non indifferenti. Ma anche se un po’ vi destabilizzeranno inizialmente sappiate che vi porteranno a una maggiore stabilità, Qualunque cosa accada è voluta dal destino. Certo, potreste essere leggermente scossi da modifiche inaspettate riguardo i rapporti di lavoro, agli accordi e le responsabilità. Ma alla fine ne trarrete vantaggio.

Oroscopo domani Scorpione: amore

In coppia: nella relazione volete leggerezza ma attenzione fingere che tutto vada bene non è necessariamente una buona soluzione.

Soli: avete bisogno di distrarvi e accetterete appuntamenti senza impegno. Perché no?

Oroscopo domani 1 agosto 2022 Pesci (20 febbraio-20 marzo): sapete bene cosa volete

Oroscopo domani Pesci: umore

Il vostro segno è altruista, comprensivo ma questo stato d’animo oggi potrebbe cambiare parecchio. Invece di mettere gli altri al primo posto, le loro esigenze, metterete voi in cima alla lista: sapete bene cosa volete e farete di tutto per ottenerlo. Le persone potrebbero essere scioccate, ma voi vi sentirete liberi, non avrete necessità di essere accettati da tutti!

Oroscopo domani Pesci: amore

In coppia: nella relazione c’è tenerezza e sensualità. Conversazioni importanti con il partner porteranno a un compromesso, persino a soluzioni.

Soli: controllare il profilo social di chi vi attrae e vi corteggia non contribuirà a nulla. E’ il momento di agire.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui: