Oroscopo domani 1 agosto 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani 1 agosto 2022 Toro (22 aprile-20 maggio): una mossa impulsiva

Oroscopo domani Toro: umore

Il vostro segno si distingue per la pazienza e la perseveranza. Ma con congiunzione Marte-Urano in Toro avrete voglia di fare una mossa impulsiva od optare per una cambio di programma. Se riuscirete a mantenere sotto controllo questo stato d’animo sfrutterete al meglio la situazione attuale e ne trarrete dei vantaggi positivi. Inoltre, con il giusto approccio, avrete la capacità di influenzare chi occupa posizioni di potere.

Oroscopo domani Toro: amore

In coppia: troverete le parole giuste per avvicinarvi al partner che sentirà la freccia di Cupido. Circola tanta passione… Soli: gli aspetti odierni favoriscono gli incontri: siate aperti alle proposte e godetevi la vita!

Oroscopo domani 1 agosto 2022 Vergine (24 agosto-23 settembre): situazioni positive

Oroscopo domani Vergine: umore

L’idea di poter fare quello che volete quando volete vi regalerà un senso di benessere. E oggi potreste essere tentati di prendere una decisione che vi dia questa sensazione di libertà. In arrivo ci sono situazioni positive, nuove opportunità che sarete proprio voi a scovare o a creare. Avete una forza interiore incredibile che non sempre riuscite a mostrare. E’ la giornata ideale per far vedere al mondo il vostro coraggio.

Oroscopo domani Vergine: amore

In coppia: meglio evitare i rimproveri. Il partner ha bisogno di sentirsi spalleggiato/a. Puntare il dito sui difetti non sarà d’aiuto a migliorare la situazione. Soli: i passaggi odierni non parlano d’amore ma una cosa è certa: aprendovi agli altri stringerete nuove relazioni. E’ un ottimo inizio!

Oroscopo domani 1 agosto 2022 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): sicurezza in voi stessi

Oroscopo domani Capricorno: umore

La congiunzione Marte-Urano in Toro accentua la sicurezza in voi stessi ed è un ottimo momento per darvi da fare così da raggiungere i vostri obiettivi o intraprendere qualcosa di inedito! Il transito potrebbe avere l’effetto di accelerare il tempo e fare accadere velocemente le cose. Potrebbe accendere un interesse irresistibile per un nuovo hobby o qualcosa che comunque vi appassiona!

Oroscopo domani Capricorno: amore

In coppia: oggi più che mai amate il partner, lascerete teneri messaggi sparsi in casa. Il partner ricambierà con dolci attenzioni (e passione).

Soli: giornata molto favorevole agli incontri. Uscite di casa, dunque, e mostrate il vostro lato migliore. E’ arrivato il vostro turno…

