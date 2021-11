Oroscopo domani 1 dicembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 1 dicembre 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): cercate di essere realistici



Oroscopo domani Gemelli mercoledì 1 dicembre 2021: umore

Occhio a chi offre consigli e suggerimenti all’apparenza perfetti, valutate attentamente e tenete presente questo consiglio anche quando a parlare siete voi. Che stiate ascoltando o distribuendo consigli, cercate di essere realistici al massimo. Con Nettuno che torna in moto diretto è una giornata in cui le cose possono essere distorte, non importa quanto bene vengano spiegate.