Oroscopo domani 1 febbraio 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Se non siete soddisfatti di alcuni aspetti del vostro lavoro, il Novilunio in Acquario rappresenta un buon momento per parlarne con il boss. La comunicazione ora è fondamentale per affrontare e risolvere qualsiasi problema. In caso contrario, ovvero tacendo, potreste ribellarvi e cambiare alcune regole facendo di testa vostra. Infine, se l’attuale impiego non vi appaga, è un ottimo periodo per cercare altrove.