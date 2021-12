Oroscopo domani 1 gennaio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 1 gennaio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): una piacevole sorpresa

Oroscopo domani Ariete umore

Accogliete il 2022 con ottimismo, siete aperti a nuove idee e opportunità. Il buon aspetto Sole-Urano vi spinge a guardare avanti, il transito potrebbe portare una piacevole sorpresa relativa al lavoro, agli obiettivi futuri o alle finanze. In serata la Luna farà i primi passi in Capricorno. Sfruttate queste vibrazioni per riflettere sui propositi per il 2022 ed eventualmente correggere le aspettative così da non mettervi sotto pressione.

Oroscopo domani Ariete 1 gennaio amore

In coppia: baci e ancora baci per festeggiare il primo giorno del 2022. I vostri occhi brilleranno, i cuori batteranno all’unisono, l’anno inizierà bene. Soli: un vostro segnale a chi vi corteggia aprirà la strada a una storia. Le vostre aspettative d’amore saranno soddisfatte! Oroscopo domani 1 gennaio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): pensate al vostro benessere Oroscopo domani sabato 1 gennaio Leone umore

Con la Luna in Sagittario siete dell’umore giusto per continuare i festeggiamenti che con gli amici avete iniziato ieri sera. Non dovrete sentirvi in colpa se aprirete l’anno gratificandovi con un buon pranzo accompagnato da qualche bicchiere di vino. In fondo siete “sopravvissuti” a un 2021 a dir poco pesante. In ogni caso, in serata dateci un taglio e pensate al benessere fisico, alla salute. Seguite una dieta sana e bevete molta acqua.

Oroscopo domani sabato 1 gennaio Leone amore

In coppia: inizierete l’anno con la voglia di mantenere le reciproche promesse. C’è amore e tenerezza.

Soli: una persona vi corteggerà senza sosta e voi cederete. Forse si tratterà di un flirt ma in questo vedrete un felice presagio sentimentale per l’anno a venire.

Oroscopo domani 1 gennaio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): uno stato d’animo gioioso

Oroscopo 1 gennaio Sagittario: umore

La Luna vostro segno vi regala uno stato d’animo gioioso e vi spinge a fissare degli obbiettivi considerevoli per il 2022. E’ fantastico, certo, puntare in alto ma cercate di mantenere la lucidità e non avere aspettative irrealistiche. In tarda serata la Luna sbarcherà in Capricorno: utilizzate queste energie per riesaminare ed eventualmente modificare gli obbiettivi da raggiungere nei prossimi 12 mesi.

Oroscopo domani Sagittario 1 gennaio: amore

In coppia: gli unici argomenti che metterete in tavola saranno quelli dei piaceri, dalla colazione a un menù più elaborato e finita la giornata di festa, vi rannicchierete sotto il piumone per una serata romantica.

Soli: è probabile che una bella parentesi romantica vi faccia vedere la vita sotto una nuova luce. Incontrerete una persona con cui parlerete di amicizia prima che di amore.

