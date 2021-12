Oroscopo domani 1 gennaio 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Se ieri sera in famiglia o con gli avete fatto bisboccia, oggi entrerete in modalità di recupero. In ogni caso ciò non significa rimanere soli, dunque vi farà un gran bene invitare o recarvi da qualcuno per un pranzetto di inizio anno. E stasera probabilmente avrete bisogno di una pausa dalla vita sociale, il che vi permetterà di riflettere con calma sugli obbiettivi che vi siete fissati per il 2022.