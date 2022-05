Oroscopo domani 1 giugno 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

In coppia: giornata romantica! Il partner vi copre di dolci attenzioni e fa tutto il possibile per coccolarvi.

La Luna in Cancro odierna vi rende molto emotivi e potreste essere toccati da persone ed eventi, non essere in grado di controllare le vostre emozioni. Tenete presente che chi vi circonda potrebbe non essere gentile quanto voi e alcune delle osservazioni essere prive di tatto. In questo caso potreste esplodere e dire cosa pensate o persino piangere. Dovete invece mostrare indifferenza. Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 1 giugno: amore In coppia: potreste essere arrabbiati con il partner: penserete che stia facendo qualcosa di sbagliato o, nel lavoro, non si difenda come dovrebbe. Soli: un’amicizia potrebbe trasformarsi. Sta a voi decidere se siete in grado di passare dalla fase dell’amichevole alla fase dell’amore. Oroscopo domani 1 giugno 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): occhio alle reazioni Oroscopo domani Acquario di mercoledì 1 giugno: umore

La Luna in Cancro in dissonanza con Marte e Giove in Ariete vi rende molto permalosi, non tollerate nessuna critica o osservazione che ritenete sia irrispettosa nei vostri confronti. Attenzione poiché la tendenza odierna è quelle di reagire impulsivamente e dire qualcosa di cui in seguito pentirvi parecchio. Per fortuna, è probabile che un amico o un familiare sarà d’aiuto a mantenere la calma.

Oroscopo domani Acquario di mercoledì 1 giugno: amore

In coppia: alle persone di solito non piace sentirsi dire come comportarsi o perché dovrebbero o meno fare varie cose. Ma oggi sarete spinti ad avere questo atteggiamento con il partner. Se volete mantenere l’armonia, fate la predica altrove…

Soli: se sognate una storia, datevi da fare e uscite! L’amore spesso arriva a sorpresa ma non bussa mai direttamente alla porta di casa.