Oroscopo domani 1 giugno 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Il buon aspetto Mercurio-Nettuno può impedirvi di rimanere ancorati alla realtà. Pensare di avere il controllo su una persona o una situazione vi porterà verso un’amara delusione! Su un altro piano: Mercurio sta per entrare in moto diretto e dovete essere più pazienti del solito. In un progetto, ad esempio, potrebbero esserci dei ritardi. Continuate a impegnarvi come sempre e in breve tempo farete dei progressi.