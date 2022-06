Oroscopo domani 1 luglio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

In coppia: con il partner vi capirete con un solo sguardo. Programmate un’uscita romantica. Soli: i pianeti annunciano nuovi incontri ma in ogni caso, cercate di essere prudenti.

Con la dissonanza Marte-Plutone potreste provare un po’ di frustrazione, essere risentiti con una persona che antepone sempre le sue priorità alle vostre. Occhio all’impulsività e all’impazienza, in qualsiasi circostanza anziché litigare cercate di esprimervi con calma. Se vi siete aggrappati eccessivamente a una situazione, cercate di rilassarvi e mollare la pressione. Oroscopo domani Bilancia di venerdì 1 luglio: amore In coppia: se non reagirete in modo esagerato al minimo disaccordo, riuscirete a mantenere l’armonia.

Soli: potrebbe esserci un incontro importante con una persona che corrisponderà alle vostre aspettative! Oroscopo domani 1 luglio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): critiche ingiuste Oroscopo domani Acquario di venerdì 1 luglio: umore

Con la dissonanza Marte-Plutone, fate attenzione a ciò che direte. Il transito potrebbe far emergere il perfezionista che è in voi e vi spingerà a criticare o giudicare in modo ingiusto i colleghi e le persone care. E’ pur vero che con questo transito potreste essere tesi per alcune prossime scadenze oppure essere impazienti riguardo a una questione che non sta accelerando al ritmo che vorreste.