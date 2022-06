Oroscopo domani 1 luglio 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani venerdì 1 luglio 2022 Vergine (24 agosto-23 settembre): tensioni in una relazione Oroscopo domani venerdì 1 luglio Vergine umore

Se in una relazione di lavoro o personale ci sono delle tensioni ma avete evitato qualsiasi confronto, con la dissonanza Marte-Plutone oggi potrebbero esplodere. Proverete un forte rancore soprattutto se capirete che qualcuno vi sta prendendo in giro, non manterrà una promessa. Potreste inoltre decidere di chiudere i rapporti con una persona che vi ha deluso ma evitate conversazioni aggressive.

In coppia: bella giornata d’amore, per il partner sarete pieni di premure, lo/a coinvolgerete in qualsiasi decisione.

Soli: pronti per incontrare la persona giusta ma senza fretta né tensione. Avete molto da donare e conquisterete!

Oroscopo domani venerdì 1 luglio 2022 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): dite no ai litigi

Oroscopo di domani venerdì 1 luglio 2022 per il Capricorno: come sarà l’umore

Con la dissonanza Marte-Plutone, oggi potreste essere più emotivi e irritabili del solito. La tendenza sarà quella di prendervela con le persone care, soprattutto se avete impegnato molto del vostro tempo a soddisfare i loro bisogni oppure se di recente avete dovuto ingoiare qualche rospo. Anziché litigare, state un po’ per conto vostro e coccolatevi.

Oroscopo domani Capricorno amore venerdì 1 luglio

In coppia: l’atmosfera già un po’ agitata potrebbe peggiorare per un imprevisto. Cercate di affrontare la situazione con elasticità.

Soli: chiusi a riccio, oggi non vi è facile socializzare. Va da sé che non è giornata di incontri.