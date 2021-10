Oroscopo domani 1 novembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 1 novembre 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): poca chiarezza mentale



Oroscopo domani Gemelli lunedì 1 novembre 2021: umore

Riuscirete a risolvere un problema di lavoro o riguardante un dispositivo rotto e sarà un sollievo. A parte ciò, non sempre avrete chiarezza mentale, soprattutto perché rischiate di pensare insistentemente a una situazione oppure vi preoccupate inutilmente. Se oggi dovessero riemergere vecchi problemi, parlarne nuovamente non è una buona idea, poiché le conversazioni gireranno in tondo e non concludereste niente. Rimandate.

Oroscopo domani Gemelli di lunedì 1 novembre: amore