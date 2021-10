Oroscopo domani 1 novembre 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani lunedì 1 novembre 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): non dovete puntare in basso Oroscopo domani Toro umore

Eliminate l’insidiosa tendenza che vi spinge a pensare di non essere all’altezza delle situazioni perché, al contrario, avete molto da offrire. Cercate invece di trarre vantaggio dall’aspetto positivo Mercurio/Giove. Può dare quella spinta necessaria a uscire dalla vostra zona di comfort. Tenete presente che se insisterete a puntare in basso ed eviterete di provarci, in seguito vi pentirete di non esservi impegnati di più!