Oroscopo domani 1 ottobre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 1 ottobre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): riemerge un problema

Oroscopo domani Ariete umore

Con la dissonanza Mercurio-Plutone, potrebbe ripresentarsi – per la seconda volta – una difficoltà. Non abbiate fretta di sistemare le cose. Fate un passo indietro ed esaminate la situazione. La Luna in Leone odierna rappresenta un invito a lasciarvi andare e pensare anche a rilassarvi mentalmente. Anche perché è possibile che riusciate a trovare delle informazioni che vi faranno capire la vera causa del problema. E a quel punto vi sarà più facile porre rimedio.

Oroscopo domani Ariete 1 ottobre amore

In coppia: domina la passione, i sentimenti sono infuocati! La serata si annuncia bollente. Soli: l’incontro con una persona dinamica – quanto voi – potrebbe cambiare il corso della vostra vita.

Oroscopo domani 1 ottobre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): non esiste solo il lavoro

Oroscopo domani venerdì 1 ottobre Leone umore

Per progredire avete lavorato parecchio e duramente ma sono importanti anche la vita domestica, le persone care. Il buon aspetto Venere-Plutone odierno al vostro segno ricorda che dovete dare a entrambi la priorità, in uguale misura. Concedendovi del tempo per rilassarvi a casa dopo il lavoro, eventualmente in compagnia dei familiari, potrete trarre il meglio da professione e vita privata.

Oroscopo domani venerdì 1 ottobre Leone amore

In coppia: i pianeti ravvivano i sentimenti, c’è grande passione e vi lascerete andare alle emozioni. Soli: se state vivendo una storia platonica, oggi avrete voglia che progredisca ma non cambierà nulla. Prenderete una decisione radicale.

Oroscopo domani 1 ottobre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): fare il punto della situazione

Oroscopo 1 ottobre Sagittario: umore

E’ una giornata in cui fare il punto della situazione, guardare le cose in prospettiva e capire dove state andando. Con sei pianeti in moto retrogrado, compreso Mercurio, avete la sensazione che qualcosa impiega troppo tempo per essere concretizzata e non dovrebbe essere così. Nelle prossime settimane toccherete con mano che non è vero e che realizzerete tutto a tempo debito.

Oroscopo domani Sagittario 1 ottobre: amore

In coppia: la relazione è ben più equilibrata e avrete voglia di impegnarvi in un progetto importante futuro. Soli: è nel lavoro che oggi potreste fare qualche incontro. L’aria profuma di seduzione, di conquista…

