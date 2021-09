Oroscopo domani 1 ottobre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 1 ottobre 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): un po’ destabilizzati



Oroscopo domani Gemelli venerdì 1 ottobre 2021

I passaggi astrali odierni vi destabilizzano un pochino. Potreste essere turbati da un inaspettato cambiamento di situazione. Inizierete la giornata contenti, ad esempio, di avere un incontro, un colloquio di lavoro o di avere la possibilità di attuare un’idea o concretizzare un progetto ma il tutto potrebbe essere rimandato e la delusione sarà forte. Tiratevi su! Tanto più che nel giro di poche ore, come è tipico del vostro segno, vi riprenderete.

Oroscopo domani Gemelli di venerdì 1 ottobre: amore

In coppia: i pianeti vi rendono attraenti, desiderate il partner con passione e passerete ai fatti! Soli: forse provate dei sentimenti segreti per una persona. Per ora non prendete iniziative. Non è la giornata giusta.

Oroscopo domani 1 ottobre 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): direte ciò che pensate

Oroscopo domani Bilancia di venerdì 1 ottobre: umore

Nel caso siate entrati in rotta di collisione con una persona, oggi non sarete dell’umore giusto per tacere e direte apertamente ciò che pensate. Tenete presente che l’altro/a potrebbe essere ostinato quanto voi… Se avete intenzione di continuare la relazione – personale o di lavoro – sarete costretti a trovare una via d’uscita e risolvere la situazione. In caso contrario potrebbe essere rottura definitiva.

Oroscopo domani Bilancia di venerdì 1 ottobre: amore

In coppia: belle energie, particolarmente attenti nei confronti del partner che amate in modo smisurato! Soli: tenete sotto controllo un po’ di inquietudine. E’ una giornata in cui sarete al centro della scena, potete fare una strage di cuori! Oroscopo domani 1 ottobre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): nulla dura per sempre

Oroscopo domani Acquario di venerdì 1 ottobre: umore

Con la Luna in Leone, il morale non è al top. Tranquilli, è fatto passeggero e il transito forse è solo per ricordare al vostro segno che nella vita – lavoro o relazioni personali – nulla dura per sempre. Il che all’Acquario piace molto poco, prima di tutto vuole la stabilità, che le situazioni rimangano invariate nel tempo. Nel corso della giornata, la Luna sarà in buon aspetto con Sole e Marte e avrete una visione più positiva della vostra situazione.

Oroscopo domani Acquario di venerdì 1 ottobre: amore

In coppia: ci sono tensioni, un vostro commento potrebbe scatenare un lite. Per oggi, è meglio tacere.

Soli: non siete di buonumore, le energie sono basse. Per oggi, rimandate gli appuntamenti, pensate a tirare su il morale!

