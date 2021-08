Oroscopo domani 1 settembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 1 settembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): molto emotivi

Oroscopo domani Ariete umore

La Luna in Cancro vi rende emotivi, potreste anche sentirvi disorientati. Avete bisogno di ricaricarvi emotivamente, evitare che giochi di potere con una persona o questioni di lavoro che vi preoccupano, incidano ulteriormente sull’umore. Far entrare il corpo in movimento, con una lunga passeggiata o un po’ di esercizio fisico sarà di grande aiuto: provate e toccherete con mano i buoni risultati. Per prendere l’iniziativa dovrete sforzarvi un po’ ma una volte preso il via i pensieri cupi che prosciugano le energie scompariranno rapidamente.

Oroscopo domani Ariete 1 settembre amore

In coppia: oggi siete un po’ nervosi, impulsivi. Il dialogo è teso ma cercate di calmarvi. I pianeti alterano il modo di fare, correggete il tiro. Soli: occhio a lanciarvi nel rischio. Prima di concedere fiducia a una persona, approfondite la conoscenza.

Oroscopo domani 1 settembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): dite no a situazioni stressanti

Oroscopo domani mercoledì 1 settembre Leone umore

Non c’è nulla di male nell’ammettere che avete difficoltà a fare alcune cose. E’ un mercoledì in cui dovete evitare situazioni stressanti o impegnative. Delegate dunque quei compiti che non volete o non siete in grado di svolgere a chi lo farà volentieri. La giornata sarà più produttiva ed appagante. La Luna in Cancro odierna sosta alle vostre spalle, segna la fine di un ciclo lunare e la necessità di riposare, rilassarvi, rallentare il ritmo per un paio di giorni. Se potete, ritagliate del tempo solo per voi.

Oroscopo domani mercoledì 1 Leone amore

In coppia: l’atmosfera è elettrica, cercate dunque di essere concilianti e di appianare le cose parlando in modo tranquillo. Soli: circola confusione, avete dei dubbi, non sapete bene nemmeno voi cosa volete. Per oggi, state per conto vostro.

Oroscopo domani 1 settembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): alcuni ostacoli

Oroscopo 1 settembre Sagittario: umore

Con la dissonanza tra Marte e Nettuno, potrebbero arrivare inaspettati degli ostacoli. Persone su cui pensavate di poter contare potrebbero scomparire senza uno straccio di spiegazione. Fate per conto vostro, agite anche se è comprensibile sentirvi in difficoltà ma è sempre meglio che rimanere in attesa di risposte che non arrivano. Ce la farete: con Mercurio in Bilancia, le porte si apriranno e se rimarranno chiuse entrerete dalla finestra.

Oroscopo domani Sagittario 1 settembre: amore

In coppia: piccoli disaccordi a causa di progetti, vorreste concretizzarli e metterete sotto pressione anche il partner. Trovate un compromesso. Soli: per gli oggi non sono consigliati gli incontri romantici. Non dite chiaramente ciò che pensate, il che destabilizza chi avete di fronte.

