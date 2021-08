Oroscopo domani 1 settembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 1 settembre 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): un chiarimento



Oroscopo domani Gemelli mercoledì 1 settembre 2021

La presenza di Mercurio e Venere in Bilancia indicano che se state tentando di avere una spiegazione, un chiarimento con una persona così da sentirvi emotivamente più leggeri, ci riuscirete a suon di diplomazia. Se la situazione sembra essere fuori dal vostro controllo e andare per il verso sbagliato senza che ci sia una ragione precisa, con tatto e buona volontà sarete in grado di appianare le cose. Non è detto che tutto si sistemi immediatamente ma se non altro placherete le acque e l’altro/a si darà una calmata.

Oroscopo domani Gemelli di mercoledì 1 settembre: amore

In coppia: al partner farete mille promesse ma siete sicuri che le manterrete? Perché sembra che a un certo punto non ci penserete più… Soli: avete perso la speranza di incontrare la persona giusta? Pazientate, arriverà nel giro di poco.

Oroscopo domani 1 settembre 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): trovare un compromesso

Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 1 settembre: umore

Con la Luna in Cancro, oggi potreste aver a che fare con persone testarde, non intenderanno cambiare idea o opinione. L’unica strada per mantenere la situazione in equilibrio è il compromesso, come indica Mercurio nel vostro segno. Potreste anche non capire le loro motivazioni ma tentare di incontrarle a metà strada renderà più facile trovare un accordo. Non starete calpestando i vostri principi, tranquilli, è solo una questione di buon senso. Su un altro piano: nel lavoro, potrebbe arrivare a sorpresa un bonus.

Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 1 settembre: amore

In coppia: l’amore va a gonfie vele e non potete davvero lamentarvi ma oggi la vostra richiesta d’affetto è esagerata. Il partner non saprà come accontentarvi. Soli: conversazioni romantiche e non è escluso che oggi troverete il coraggio di dire ciò che provate…

Oroscopo domani 1 settembre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): stabilire le priorità

Oroscopo domani Acquario di mercoledì 1 settembre: umore

Con la Luna in Cancro avete intenzione di essere più produttivi nel lavoro, mettere ordine nella vostra vita. L’importante è che riuscirete a stabilire delle priorità così da non vi mettervi sotto pressione. I pianeti in Bilancia, al contempo, vi rendono ottimisti, avete fiducia in voi stessi e nel futuro. Avete la possibilità di contatti simpatici, interessanti e utili in particolare nella carriera. Non è escluso che Saturno vi stia sottoponendo a una prova ma entro il fine settimana riceverete una buona notizia o una proposta interessante.

Oroscopo domani Acquario di mercoledì 1 settembre: amore

In coppia: il partner oggi avrà il potere di farvi ritrovare il sorriso. Insieme farete qualcosa di inedito ed appagante.

Soli: emerge il vostro lato romantico ed è possibile che entrerete in contatto con una persona che vi piacerà, avrete voglia di conoscerla meglio.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

ARIETE: MOLTO EMOTIVI

TORO: UN’INIZIATIVA CORAGGIOSA

CANCRO: RIPARTIRE DA ZERO

LEONE: DITE NO A SITUAZIONI STRESSANTI

VERGINE: UN PO’ SCORAGGIATI

SCORPIONE:RAGGIUNGERETE NUOVI OBBIETTIVI

SAGITTARIO: ALCUNI OSTACOLI

CAPRICORNO: FARE DI TESTA VOSTRA

PESCI: EVITATE REAZIONI A CALDO