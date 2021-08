Oroscopo domani 10 agosto 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 10 agosto 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): il self control è la carta vincente



Oroscopo domani Gemelli martedì 10 agosto 2021

Di fronte ad alcune meschinità nei vostri confronti, sarete impassibili, di marmo. E il vostro atteggiamento sicuramente sarà utile a proteggervi. Inutile dire che il self control va a vostro vantaggio e stupirà parecchie persone. E’ una carta vincente che va sfruttata. I passaggi astrali odierni vi spingono a mettere ordine nella vostra: ad esempio, nei cassetti, nei documenti, selezionare le amicizie. Il che è un bene.

Oroscopo domani Gemelli di oggi martedì 10 agosto: amore

In coppia: la relazione evolve di giorno in giorno, si rafforza. Se è poco tempo che state insieme, è il momento di impegnarvi seriamente.

Soli: uscite, frequentate, fate qualcosa di diverso dal solito. Potrebbe esserci un incontro magico, a patto che lasciate il passato alle spalle.

Oroscopo domani 10 agosto 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): sognare in grande

Oroscopo domani Bilancia di martedì 10 agosto: umore

Di buonumore, entusiasti, ottimisti ma qualcosa potrebbe rovinare questo splendido stato d’animo. Una persona potrebbe sembrare pronta a dare una mano per raggiungere un obbiettivo e poi tirarsi indietro. Non ve la prendete più di tanto e rimanete aperti ad altre soluzioni. E’ un ottimo momento per impegnarvi in progetti creativi, nonché quello di sognare in grande ma occhio ad assumere più impegni di quanti potreste realisticamente portare a termine.

Oroscopo domani Bilancia di martedì 10 agosto: amore

In coppia: il partner potrebbe farvi una proposta che vi lascerà stupiti. Un progetto a due o il matrimonio, la convivenza?

Soli: con la persona che vi attrae (e ricambia) oggi c’è alta possibilità che inizi una storia.

Oroscopo domani 10 agosto 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): ottimismo e speranza

Oroscopo domani Acquario di martedì 10 agosto: umore

E’ una giornata in cui vi sentirete euforici, nel lavoro e negli affari proverete una magnifica sensazione di ottimismo e speranza. L’aspetto tra Mercurio e Giove annuncia che questa energia può essere canalizzata nella professione nel modo che ritenete più giusto. Avete il potere di trasformare le cose a vostro vantaggio. Nelle relazioni, un atteggiamento meno formale vi sarà di grande aiuto. Circondatevi di persone che capiscono la vostra visione, le vostre capacità e la vostra etica di lavoro. In questo momento potrebbero arrivare accordi e negoziazioni.

Oroscopo domani Acquario di martedì 10 agosto: amore

In coppia: un’atmosfera tenera vi invita a manifestare il più possibile i sentimenti. E d’altra parte oggi avete bisogno di intimità, di una cenetta a lume di candela…

Soli: questo martedì rappresenta un’opportunità per approfondire il legame romantico con la persona che vi attrae e che ricambia.

