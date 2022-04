Oroscopo domani 10 aprile 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 10 aprile 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): parlare chiaro ma con tatto

Oroscopo domani Ariete umore

Con la dissonanza Mercurio-Plutone, se le vostre idee saranno in contrasto con quelle di un’altra persona vi innervosirete. Potrebbe scattare la forte voglia di dire esattamente quello che pensate. Tenete presente che in questo modo rischiate di allontanare la persona per molto tempo. E’ ciò che volete? Oggi potreste non avere intenzione di scendere a un compromesso ma nel giro di poco tempo vi placherete.

Oroscopo domani Ariete 10 aprile amore

In coppia: se nella relazione qualcosa non va, nulla vi impedisce di parlarne chiaramente purché lo facciate con tatto. Soli: se siete attratti da una persona capirete che a condurre i giochi siete voi. In ogni caso bando alla permalosità. Oroscopo domani 10 aprile 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): buone notizie da un amico Oroscopo domani domenica 10 aprile Leone umore

La Luna nel vostro segno indica che è il momento di rilassarvi soprattutto se ultimamente non vi siete concessi una pausa. Cosa ne pensate delle situazioni presenti nella vostra vita? E’ la giornata ideale per riflettere. Potreste avere una chiara comprensione del motivo per cui le cose vanno in un certo modo e cosa potete fare al riguardo. Un amico, inoltre, potrebbe darvi una notizia che vi renderà felici.

Oroscopo domani domenica 10 aprile Leone amore

In coppia: è una domenica in cui mostrerete nei confronti del partner la massima tenerezza e dolcezza. Soli: il timore di fare la scelta sbagliata e soffrire, vi spinge a vivere avventure passeggere. Ma in questo modo è difficile che arrivi il vero amore.

Oroscopo domani 10 aprile 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): domenica divertente

Oroscopo 10 aprile Sagittario: umore

Con la Luna in Leone siete ottimisti ed euforici! Avrete una forte voglia di avventure e nuove esperienze. Chiamate gli amici e cercate di trascorrere una domenica all’insegna del divertimento. Occhio in ogni caso alla dissonanza Mercurio-Plutone odierna: potreste essere critici nei vostri confronti e darvi la colpa se qualcosa non dovesse andare nel modo da voi desiderato.

Oroscopo domani Sagittario 10 aprile: amore

In coppia: alternate momenti di tenerezza a piccole discussioni. Perché volete imporre a tutti i costi il vostro punto di vista? Soli: potere di seduzione al top, in vista c’è una conquista e potreste dare il via a una splendida storia. Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

