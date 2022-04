Oroscopo domani 10 aprile 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Con la dissonanza Mercurio-Plutone se con una persona c’è un conflitto, non siete dell’umore giusto per tacere ed evitare di ferirla verbalmente. La situazione oggi potrebbe arrivare al culmine: tenete presente che l’altro/a sarà testardo esattamente quanto voi. Se volete che la relazione vada avanti, dovrete trovare una via d’uscita. Ma per il momento, il rischio è che, seppure momentaneamente, vi allontanerete.

Oroscopo domani Bilancia di domenica 10 aprile: amore

In coppia: con il partner sentite il desiderio di testare il vostro potere di seduzione. E la domenica potrebbe essere bollente! Soli: se il cuore oscilla tra due persone è possibile che nessuna delle due sia quella giusta. Imboccate un’altra direzione!

Oroscopo domani 10 aprile 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): la compagnia degli amici cari