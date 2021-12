Oroscopo domani 10 dicembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 10 dicembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): voglia di fuggire

Oroscopo domani Ariete umore

La Luna in Pesci oggi potrebbe farvi desiderare di trovarvi su un altro pianeta o in qualsiasi altro posto, tranne dove dovresti essere. Il desiderio di fuggire potrebbe essere più forte del solito e ciò potrebbe spingervi a non prendere decisioni importanti ed evitare responsabilità. Se vi ritrovate a imboccare questo percorso prendete posizione. Potrebbe essere necessario combattere l’auto indulgenza!

Oroscopo domani Ariete 10 dicembre amore

in coppia: oggi darete il via alla missione riconquista. Farete di tutto per riaccendere la fiamma dell’amore, della reciproca attrazione. Soli: due persone vi corteggiano e il fatto vi gratifica. Vivete il momento senza preoccuparvi delle conseguenze. Oroscopo domani 10 dicembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): guardare in faccia la realtà Oroscopo domani venerdì 10 dicembre Leone umore

E’ il momento di guardare in faccia la realtà. La congiunzione Venere-Plutone al vostro segno chiede dei cambiamenti, illumina ciò che per quanto riguarda l’equilibrio vita personale e lavoro necessita di cambiamenti. La Luna in Pesci in ogni caso annuncia una mattinata tranquilla cui seguirà una serata tranquilla, forse trascorsa sul divano. Qualunque cosa facciate oggi, rilassatevi. La conquista del mondo inizierà domani.

Oroscopo domani venerdì 10 dicembre Leone amore

In coppia: la comunicazione non è al top, dovreste cercare di rinnovare il dialogo. Soli: una persona incontrata di recente e che vi attrae potrebbe condizionarvi. Fate attenzione.

Oroscopo domani 10 dicembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): una persona vi porta al successo

Oroscopo 10 dicembre Sagittario: umore

La Luna in Pesci sosta nel vostro settore della casa, della famiglia. Potreste aver raggiunto una fase cruciale riguardo a un piano che richiede un’attenta riflessione. Chiedere alle persone care di dare delle idee potrebbe essere d’aiuto a chiarire le vostre. Se volete trovare un compromesso fattibile, non avete nulla da perdere. Inoltre, un nuovo contatto può essere un trampolino di lancio per il successo.

Oroscopo domani Sagittario 10 dicembre: amore

In coppia: i nsieme siete più forti, più felici, più inclini a ridere delle piccole preoccupazioni.

Soli: i nuovi incontri non sono in programma ma è possibile che una relazione “amichevole” si trasformi in un legame più profondo.

