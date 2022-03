Oroscopo domani 10 marzo 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Soli: giornata ideale per lanciare inviti, per proporre uscite anche a chi vi attrae. Prendete l’iniziativa e farete centro!

In coppia: sentite il bisogno di parlare di questioni importanti e non prenderete nulla alla leggera. In ogni caso, evitate di diventare pesanti…

Vi sentite pronti a scoprire nuovi percorsi che porteranno fuori dalla vostra zona di comfort? La Luna in Gemelli indica che potrebbe essere un fatto molto positivo! È tempo di fare nuove scoperte, cogliere le opportunità e accogliere l’idea di una positiva evoluzione personale. Se qualcosa suscita il vostro interesse, seguitela. Non potete sapere dove vi porterà. Tranquilli, sarà uno splendido percorso.

Mercurio ha lasciato il vostro segno ed è entrato in Pesci, nel vostro settore delle finanze. Gli affari, il lavoro dovrebbero andare bene ed entrare delle somme di denaro. Potreste dare il via a un secondo lavoro e guadagnare dei soldi extra. Tentate pure la fortuna al gioco, non si sa mai… Il pianeta sarà ancor più generoso quando il 21 sarà in aspetto di congiunzione esatta con Giove in Pesci.