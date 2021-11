Oroscopo domani 10 novembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 10 novembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): vietato premere l’acceleratore

Oroscopo domani Ariete umore

Non è una giornata facile: la congiunzione Mercurio-Marte in dissonanza con Saturno rende difficile il progresso. Pur essendo impazienti di smuovere le acque, qualcosa o qualcuno potrebbe ostacolarvi. E premere l’acceleratore non vi porterà da nessuna parte, anzi aumenterà soltanto il livello di frustrazione. Concentratevi su ciò che vi è possibile fare anche se non si tratta della vostra priorità. Se non altro avrete la soddisfazione di aver portato a termine qualcosa. Oroscopo domani Ariete 10 novembre amore

n coppia: tendenza a innervosirvi per piccole cose e il dialogo oggi sarà complicato. Fare esercizio fisico vi rilasserà! Soli: L’amore non è in programma ed è meglio così. Oggi siete Bastian Contrario e rischiate di arrabbiarvi con il mondo intero! Oroscopo domani 10 novembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): evitate discussioni

Oroscopo domani mercoledì 10 novembre Leone umore

Potreste provare grande entusiasmo riguardo un progetto o di un’idea, ma incontrare degli ostacoli. Procedete con calma e dite no all’impazienza. La congiunzione Mercurio-Marte in Scorpione è in dissonanza con Saturno: sebbene siate particolarmente motivati ad agire o risolvere un problema, i pianeti bloccano qualsiasi iniziativa. Per oggi, inoltre, lavoro o vita personale, evitate confronti verbali: potreste dire parole dure.

Oroscopo domani mercoledì 10 novembre Leone amore

In coppia: difficile starvi accanto e lo sapete. Il dialogo con il partner risente del vostro nervosismo. Soli: trovare l’amore oggi è complicato. Un nulla vi infastidisce! Ad attendervi c’è la palestra!

Oroscopo domani 10 novembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): presto avrete campo libero

Oroscopo 10 novembre Sagittario: umore

A dispetto delle dissonanze odierne, siete di buonumore, riuscirete a far sorridere chi vi circonda. Probabilmente, come d’altra parte gli altri segni zodiacali, potreste non raggiungere un obbiettivo ma per voi sarà importante che abbiate cercato di farlo. Sentite interiormente che avrete modo di riuscire. E infatti è solo temporaneo: nel giro di qualche giorno avrete campo libero.

Oroscopo domani Sagittario 10 novembre: amore

In coppia: la convivenza oggi è un po’ complicata. Allora, visto che siete di buonumore, fate un piccolo sforzo.

Soli: la compagnia degli amici per oggi è la cosa migliore. Agli affari di cuore ci penserete domani.

