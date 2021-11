Oroscopo domani 10 novembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 9 novembre 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): no alle spese pazze

Oroscopo domani Bilancia di martedì 9 novembre: umore

I pianeti al vostro segno consigliano di prestare particolare attenzione alle finanze: la tendenza odierna è quella di spendere e spandere. Se avete in vista degli acquisti, rimandate a sabato. E’ pur vero che nel frattempo potreste voler comprare un oggetto che vi sembrerà irresistibile ma non mettere mano al portafoglio e risparmiare, ricordatelo, è la linea d’azione più saggia.

Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 10 novembre: amore

In coppia: non dovete controllare tutto né voler imporre le vostre esigenze al partner. Soli: gli affari di cuore oggi non sono al top. Allora: leggete un buon libro, guardate un film…

Oroscopo domani Acquario di mercoledì 10 novembre: umore

A causa della congiunzione Marte-Saturno in dissonanza con Saturno, per tutti i segni zodiacali non è un mercoledì semplice. Nel vostro caso, i pensieri andranno avanti e indietro come la pallina in una partita di tennis. Il che non sarà d’aiuto ad avere chiarezza. Cercate invece di fermarvi e riflettere con calma sul da farsi. Se siete alle prese con una decisione urgente, è possibile che non abbiate ancora un’informazione fondamentale. Aspettate e verso venerdì tutto si chiarirà, le cose andranno meglio del previsto, in particolare se volete concludere un affare.

