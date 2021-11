Oroscopo domani 10 novembre 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani mercoledì 10 novembre 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): un “no” è temporaneo Oroscopo domani Toro umore

La congiunzione Mercurio-Marte in Scorpione è in dissonanza con Saturno. Circolano tensioni scatenate non da voi ma da chi vi circonda. Se ad esempio, avete bisogno di un via libera o di un accordo, in questi giorni è probabile che arrivi un rifiuto. Sia chiaro, ciò non vuol dire che si tratterà di un “no” definitivo ma solo che dovrete provare nuovamente a fare la richiesta la settimana prossima.