Oroscopo domani 10 ottobre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Dopo Plutone, anche Saturno torna in moto diretto: l’aria sta cambiando! Potreste non notare nulla immediatamente ma nelle prossime settimane qualsiasi ostacolo o problema abbiate avuto riguardo agli obbiettivi importanti, si risolverà. Avete l’opportunità di ristrutturare il percorso professionale. Iniziate a riflettere, da domani, quali passi fare. Stessa cosa nelle vita sociale: eventuali malintesi saranno chiariti.

Oroscopo domani Ariete 10 ottobre amore

In coppia: passione al top, si risveglia il desiderio di entrambi. Che domenica bollente!

Soli: i pianeti vi dotano di fascino, siete magnetici, avete l’effetto calamita! Nessuno potrà resistervi.

La settimana ha messo a dura prova la vostra pazienza: avete dovuto essere consapevoli di parole e azioni, farvi ascoltare in modo chiaro. Oggi con il buon aspetto tra la Luna e la congiunzione Sole, Mercurio Marte rende facile comunicare con il mondo circostante. Se nelle relazioni ci sono stati degli equivoci, malintesi, la situazione si chiarirà e proverete un benefico senso di sollievo.

In coppia: domenica gioiosa, non avrete voglia – entrambi – di scatenare battibecchi per motivi banali.

Soli: le possibilità di conquistare sono numerose e oggi lo capirete. Uscite, apritevi al mondo esterno.