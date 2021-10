Oroscopo domani 10 ottobre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 10 ottobre 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): uscire in buona compagnia



Oroscopo domani Gemelli domenica 10 ottobre 2021: umore

La Luna in Sagittario in buon aspetto con Sole, Mercurio, Marte in Bilancia al vostro segno consiglia di uscire in buona compagnia. E se le cose non andranno esattamente come da voi previsto, ciò non farà che aumentare il divertimento. Più in generale, con il ritorno di Saturno in moto diretto – la prossima settimana seguirà Giove – tutto vi sembrerà più facile. Eventuali ostacoli lentamente svaniranno.

Oroscopo domani Gemelli di domenica 10 ottobre: amore

In coppia: meno agitati, oggi sarete più disponibili nei confronti del partner che ne sarà felice. Soli: farete una selezione nei contatti. Ed era tempo che prendeste questa iniziativa…

Oroscopo domani 10 ottobre 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): riprendere il passo

Oroscopo domani Bilancia di domenica 10 ottobre: umore

E’ una domenica serena, in cui potete tirare un sospiro di sollievo. Dopo un paio di giorni difficili, i pianeti vi permettono di riprendere il passo. La Luna in Sagittario accentua il bisogno di movimento, di uscire, comunicare con persone stimolanti. Vi sentite al top e vi esprimete con carisma e fascino notevoli! Se in una relazione ci sono state discussioni, problemi, emozioni negative, ora sarete in grado di dipanare l’intricata matassa.

Oroscopo domani Bilancia di domenica 10 ottobre: amore

In coppia: il desiderio è al top, avete intenzione di speziare la vita intima e accenderete la curiosità del partner. Soli: darete prova di grande intraprendenza: se una persona vi attrarrà non ce ne sarà per nessuno… Oroscopo domani 10 ottobre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): raggiungerete la vetta

Oroscopo domani Acquario di domenica 10 ottobre: umore

Il cambiamento è nell’aria da tempo ma una serie di pianeti retrogradi hanno bloccato le situazioni. Dopo il ritorno di Plutone in moto diretto, oggi segue Saturno, la prossima settimana Giove (entrambi nel vostro segno) e il 18 ottobre, Mercurio in Bilancia. Per il vostro segno, il risultato dei transiti è ultra positivo: i progetti riprenderanno velocità e presto raggiungerete la vetta.

Oroscopo domani Acquario di domenica 10 ottobre: amore

In coppia: i pianeti rappresentano un invito a mollare le abitudini, rinnovare la relazione pensando anche al divertimento.

Soli: l’amore vi chiama! Si tratterà di una relazione nuova di zecca o di una storia non ancora archiviata? In ogni caso vivrete belle emozioni.

