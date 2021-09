Oroscopo domani 10 settembre 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani venerdì 10 settembre 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): relazioni appaganti

Oroscopo domani Toro umore

Venere, pianeta governatore del Toro, si sposta in Scorpione, nel vostro settore delle relazioni. Il passaggio vi spingerà ad apprezzare in modo più profondo il ruolo che una persona speciale – potrebbe anche trattarsi di un legame di lavoro o di amicizia – ha nella vostra vita. Venere sosterà fino al 7 ottobre e le prossime settimane saranno eccellenti per affinché le relazioni in generale vadano avanti in piena serenità e appaganti per voi e gli altri.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: permalosi, oggi qualsiasi parola vi farà scattare come molle. Calma. Soli: negli affari di cuore è una giornata in cui sarà meglio non parlare né prendere iniziative.

Oroscopo domani venerdì 10 settembre Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): pazienza e diplomazia

Oroscopo domani giovedì 9 settembre Vergine umore

Con Venere in Scorpione, fino al 7 ottobre, se avete in corso una negoziazione oppure ci sarà nelle prossime settimane, tutto andrà nel verso da voi desiderato, non incontrerete ostacoli. Il pianeta sosta nel vostro settore della comunicazione. Vi mette in grado di far evolvere le relazioni, introdurre un po’ di dolcezza nelle conversazioni e agire con pazienza e diplomazia. In questo modo preserverete l’equilibrio e rastrellerete belle soddisfazioni.

Oroscopo domani Vergine per l’amore di venerdì 10 settembre 2021

In coppia: passione, desiderio… è una giornata particolarmente sensuale, in cui appagare qualche fantasia segreta. Soli: emozioni intense, voglia di conquistare ed essere conquistati! E tra voi e una persona scatterà una forte attrazione.

Oroscopo domani venerdì 10 settembre 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): aiuti da persone influenti

Oroscopo di domani venerdì 10 settembre 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Venere entra in Scorpione, fino al 7 ottobre sosterà nel vostro settore delle amicizie, della vita sociale. E’ un ottimo periodo per entrare in contatto con persone influenti, che potrebbero essere d’aiuto nel lavoro. Non è escluso che il boss riconosca il duro impegno e vi aumenti lo stipendio… Più generale sarete ammirati da chi vi circonda, avrà piacere di stare in vostra compagnia e saranno in molti a chiedere dei consigli.

Oroscopo domani capricorno amore venerdì 10 settembre

In coppia: con il partner è intesa perfetta, tutto ciò che farete avrà l’obbiettivo di renderlo/a felice!Soli: con Venere in Scorpione, il programma è ampio. Potrebbe nascere una tenera amicizia, una forte attrazione o una storia romantica. Il fascino al top vi rende irresistibili!

