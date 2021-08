Oroscopo domani 11 agosto 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 11 agosto 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): fase dinamica e produttiva

Oroscopo domani Ariete umore

Mercurio entra in Vergine, segno in cui sono già presenti Venere e Marte. I tre pianeti sostano nel vostro settore del quotidiano, della forma fisica, del lavoro. Il pianeta accentua l’invito a dare la priorità alle molte idee e opportunità che potreste essere interessati a esaminare. Vi trovate in una fase dinamica, produttiva ma evitate di fare troppo. Tuttavia esplorare nuove opzioni sarà elettrizzante: chissà dove potrebbero portarvi.

Oroscopo domani Ariete 11 agosto amore

In coppia: per oggi è meglio tenere per voi ciò che pensate. Non sempre è bene dire tutto ciò che frulla nella mente.

Soli: anche se la solitudine vi pesa, vi amareggia, per oggi non è aria di incontri e conquiste. Pazientate.

Oroscopo domani 11 agosto 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): il costo di un progetto

Oroscopo domani mercoledì 11 Leone umore

In questo momento nella vita sociale potrebbero arrivare belle e numerose opportunità di lavoro. Una collaborazione potrebbe rivelarsi molto redditizia. Mercurio oggi lascia in vostro segno e si sposta in Vergine, nel vostro settore del denaro e al riguardo sarete realistici: vorrete occuparvi di cifre e non di sogni e speranze. Esaminare attentamente i costi di un progetto o un piano vi farà capire se è il caso o meno di andare avanti.

Oroscopo domani mercoledì Leone amore

In coppia: il quotidiano è diventato noioso, pensate di non avere tempo solo per voi? Parlatene con il partner.

Soli: cambiate metodo d’approccio, anche se pensate che sia giusto. E’ inutile pianificare, prendete la vita con più leggerezza.

Oroscopo domani 11 agosto 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): alcune occasioni fortunate

Oroscopo 11 agosto Sagittario: umore

Mercurio entra in Vergine, dove già sostano Marte e Venere: i tre pianeti rappresentano un invito a rimboccare le maniche e mettervi al lavoro. Avete le carte in regola per “attaccare” frontalmente gli obbiettivi importanti. Se volete progredire è il momento di darvi da fare: otterrete ciò che avete in mente. Non è escluso che riguardo ai vari progetti arrivino delle occasioni fortunate. Il che sarà un notevole aiuto a fare in modo che le cose si snodino nel migliore dei modi.

Oroscopo domani Sagittario 11 agosto: amore

In coppia: oggi cercherete di capire meglio il partner, sarete più attenti del solito.

Soli: un incontro e conseguente conquista vi appagheranno. Lasciatevi andare senza pensare al futuro. Lo farete in seguito…

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

TORO: UN SALTO NEL BUIO

GEMELLI:UNA CHIACCHIERATA SINCERA

CANCRO:SPACCARE IL CAPELLO IN QUATTRO

VERGINE: ATTIRATE POSITIVAMENTE L’ATTENZIONE

BILANCIA: RIGENERARE LE ENERGIE

SCORPIONE:MOLTO CONVINCENTI

CAPRICORNO: ESPLORARE NUOVI SETTORI

ACQUARIO: ABOLIRE UNA CATTIVA ABITUDINE

PESCI: INCONTRI STIMOLANTI