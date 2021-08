Oroscopo domani 11 agosto 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 11 agosto 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): una chiacchierata sincera



Oroscopo domani Gemelli mercoledì 11 agosto 2021

Mercurio entra in Vergine, dove già sostano Venere e Marte nel vostro settore della casa, della famiglia. Il pianeta può essere d’aiuto a parlare di quei problemi, delle emozioni che avete taciuto, non volevate affrontare. Può essere un momento in cui parlerete di alcuni momenti spiacevoli che in qualche modo vi hanno reso più forti ma che ora vanno risolti definitivamente. Non accadrà nel giro di un giorno ma una chiacchierata sincera potrebbe far muovere le cose nella giusta direzione.

Oroscopo domani Gemelli di oggi mercoledì 11 agosto: amore

In coppia: i pianeti vi aiutano a esprimere i sentimenti, aprire il dialogo e sistemare eventuali problemi con il partner. Con grande dolcezza.

Soli: siete un po’ troppo presi dal lavoro, da alcune questioni familiari, dagli amici e dunque poco disponibili. Come pretendete che arrivi l’amore?

Oroscopo domani 11 agosto 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): rigenerare le energie

Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 11 agosto: umore

Ogni persona ha bisogno di un momento di riposo per rigenerare le energie, così che ne abbia a sufficienza per affrontare la fase successiva. L’arrivo di Mercurio, che si unisce a Venere e Marte in Vergine alle spalle del vostro segno, rappresenta un’opportunità per ricaricare le batterie. Tenete presente che il vero cambiamento deve iniziare a livello interiore profondo. A quel punto scattano delle forti motivazioni che vi permetteranno di plasmare gli eventi esterni.

Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 11 agosto: amore

In coppia: se non siete d’accordo su qualcosa, non dovete farla per forza, è tempo di farlo capire al partner.

Soli: se una persona vi attrae lanciatevi nella conquista senza tentennare e senza porvi troppe domande.

Oroscopo domani 11 agosto 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): abolire una cattiva abitudine

Oroscopo domani Acquario di mercoledì 11 agosto: umore

Con Mercurio in Vergine, sarete ancor più desiderosi di scavare in profondità alla ricerca di risposte riguardanti alcuni problemi che ritenete urgenti. Avere delle conversazioni su alcune questioni importanti permetterà all’istinto di mettersi al lavoro e trovare le soluzioni più giuste. Al contempo, il buon aspetto odierno Venere-Plutone rappresenta un’opportunità per abolire una abitudine malsana o lasciare alle spalle una situazione pesante che prosciuga le vostre energie.

Oroscopo domani Acquario di mercoledì 11 agosto: amore

In coppia: in coppia è arrivato il momento delle reciproche domande così da capire dov’è che nascono i vostri problemi.

Soli: un flirt vi sta facendo impazzire, l’altro/a vi sottopone alla doccia scozzese? Oggi potreste chiudere senza dare una spiegazione.

