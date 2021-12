Oroscopo domani 11 dicembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 11 dicembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): sognare a occhi aperti

Oroscopo domani Ariete umore

I passaggi astrali odierni rendono difficile vedere le cose chiaramente. La dissonanza Sole-Nettuno crea confusione a livello mentale, vi spinge a sognare a occhi aperti e a fantasticare. Non contrastate quest’atmosfera e cercate di puntare al riposo, fermarvi, come d’altra parte vi sta chiedendo il corpo. Raramente ci pensate ma lo trattate come una macchina: proprio per questo ogni tanto ha bisogno di una revisione.

Oroscopo domani Ariete 11 dicembre amore

In coppia: con il partner condividerete molte idee che avete in mente e vi seguirà con gli occhi chiusi. Soli: avete deciso di essere più intraprendenti ed è una buona idea. Non avete nulla da perdere. Oroscopo domani 11 dicembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): occhio a manipolare una situazione Oroscopo domani sabato 11 dicembre Leone umore

Il desiderio di fare in modo che qualcosa vada per il verso da voi voluto potrebbe indurvi a manipolare una situazione personale o di lavoro. Ma tirando troppo la corda, allontanerete le persone che dovreste invece avere accanto. La congiunzione Venere/Plutone in Capricorno indica che nel giro di pochi giorni potreste avere una visione diversa della situazione e non essere in cima alle vostre priorità. Sarebbe dunque davvero una tragedia se oggi non riuscite a ottenere ciò che volete?

Oroscopo domani sabato 11 dicembre Leone amore

In coppia: avete intenzione di sorprendere il partner, di uscire dalla routine. La voglia è quella di ritrovarvi! Soli: desiderate nuovi incontri e gli astri vi accontentano. Le sorprese saranno parecchie.

Oroscopo domani 11 dicembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): dietro le quinte

Oroscopo 11 dicembre Sagittario: umore

Con la dissonanza del Sole nel vostro segno con Nettuno, la cosa migliore per oggi è mantenere un profilo basso e recuperare il riposo di cui avete davvero bisogno. Per oggi, rischiate di concentrarvi sulla vostra situazione finanziaria e forse fare uno sforzo gigantesco per gestire ogni dettaglio. Allora, cercate di distrarvi e senza fare follie, concedervi anche qualche acquisto che vi gratifichi.

Oroscopo domani Sagittario 11 dicembre: amore

In coppia: un vento di romanticismo soffia sulla relazione che ritrova un nuovo slancio. Soli: giochi di seduzione, sms bollenti, appuntamenti intriganti… Venere e Plutone ravvivano la vostra vita sentimentale.

