Oroscopo domani 11 dicembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Il forte desiderio di acquistare e possedere qualcosa potrebbe trasformarsi in un chiodo fisso. La congiunzione Venere/Plutone in Capricorno indica che se prenderete una decisione non vi arrenderete facilmente. Ma è davvero nel vostro interesse? Anche se non dovesse essere, se pensate di non poterne fare a meno, tenete presente che l’attrazione potrebbe svanire rapidamente.

Soli: non avete le idee chiare. Qualcosa vi turba, ma non sapete nemmeno voi di che si tratta. Domani andrà meglio.

In coppia: rischiate di dare un giudizio sbagliato all’atteggiamento del partner. Oggi non ponetevi troppe domande.

Oroscopo domani Bilancia di sabato 11 dicembre: umore

Concedetevi una pausa: avete avuto avuto tante questioni da dipanare in casa e in famiglia e che hanno richiesto molta attenzione. Oggi con l’aspetto Sole-Nettuno potrete rilassarvi. Per oggi, non pensate al lavoro ma a voi stessi: seguite un’alimentazione sana e praticate un po’ di esercizio fisico. E’ inoltre una buona giornata per uscire con gli amici e lasciare alle spalle un problema che ha scatenato ansia. Oroscopo domani Bilancia di sabato 11 dicembre: amore

In coppia: il dialogo non è al top ma perché prendete alla lettera tutto ciò che dice la dolce metà. Soli: la mancanza di un amore vi pesa e uscirete: non tornerete a casa soli… Oroscopo domani 11 dicembre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): cercate di distrarvi

Oroscopo domani Acquario di sabato 11 dicembre: umore

Termina questo fine settimana la dissonanza Marte-Giove che potrebbe aver scatenato agitazione, nervosismo e forse vi ha fatto trovare di fronte a un’ingiustizia. Oggi i pianeti vi invitano al relax. Con la Luna in Pesci, è il momento giusto per impegnare le energie nell’esercizio fisico oppure, ad esempio, uscire e fare un po’ di shopping per i regali di Natale. Vi farà molto bene e vi distrarrete.

Oroscopo domani Acquario di sabato 11 dicembre: amore