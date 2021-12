Oroscopo domani 11 dicembre 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

In coppia: Il partner vi riempie di amore, c’è grande tenerezza e ritrovata armonia. Siete l’immagine della felicità. Soli: sorridenti, siete pronti a moltiplicare gli incontri, ma soprattutto a cogliere le opportunità. Volete amore ed emozioni travolgenti. Oroscopo domani sabato 11 dicembre Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): dipendenti dal lavoro Oroscopo domani sabato 11 dicembre Vergine umore

Per caso siete un po’ troppo dipendenti dal lavoro? Spesso è la vostra ragione di vita, siete quasi dipendenti ma non dovreste dimenticare il mondo esterno. Al di fuori del lavoro c’è tanto da vedere, da conoscere ed esplorare ma preferite ignorare poiché la professione prende tutto lo spazio. E non intendete cambiare la situazione per una questione di equilibrio interiore. Ne siete sicuri?

Oroscopo domani Vergine per l’amore di sabato 11 dicembre 2021 In coppia: dite no al braccio di ferro. In caso contrario rischiate di compromettere la relazione. Soli: i pianeti raccomandano cautela riguardo i nuovi incontri, così da non avere delusioni. Oroscopo domani sabato 11 dicembre 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): non siete spensierati Oroscopo di domani sabato 11 dicembre 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Con la congiunzione Venere-Plutone sarete tutto tranne che spensierati e rilassati. La tendenza odierna potrebbe essere quella di esagerare le cose a dismisura e provare delle emozioni che non sono da voi e che tra qualche giorno vi sembreranno assurde. Per oggi, dunque, cercate di vivere questo stato d’animo con un po’ di distacco e la consapevolezza che è passeggero.