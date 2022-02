Oroscopo domani 11 febbraio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 11 febbraio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): evitate di forzare la mano

Oroscopo domani Ariete umore

Potete forzare la mano quanto volete ma se qualcosa non è pronto per accadere, non accadrà. Con la congiunzione Mercurio-Plutone, potreste avere questo atteggiamento e premere l’acceleratore. Un approccio meno agitato potrebbe funzionare meglio. Più permetterete alle situazioni di procedere naturalmente e tanto più andranno nel modo da voi desiderato. Interferendo otterrete ben poco.

Oroscopo domani Ariete 11 febbraio amore

In coppia: difficoltà a tenere sotto controllo le emozioni e a mantenere la calma. Anche se è dura, cercate di essere un po’ simpatici! Soli: circola un po’ di pessimismo, tensioni interiori e non avete intenzione di lanciarvi nella conquista. Oroscopo domani 11 febbraio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): incertezza e dubbio Oroscopo domani venerdì 11 febbraio Leone umore

Aprirete la giornata senza capire bene se sarete in grado di fare ciò che avete deciso e programmato. L’incertezza e il dubbio, causati da Nettuno in Pesci, per qualche ora prenderanno il sopravvento. La congiunzione Mercurio-Plutone in Capricorno potrebbe inoltre rendervi un po’ “paranoici” avrete la sensazione che tutti siano intenzionati a manipolarvi o influenzarvi.

Oroscopo domani venerdì 11 febbraio Leone amore

In coppia: oggi siete da prendere con le pinze! Il morale non è al top e il partner faticherà a strapparvi un sorriso. Soli: il buonumore è latitante nonché l’ottimismo. Oggi non c’è spazio per l’amore…

Oroscopo domani 11 febbraio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): sfruttare al meglio le energie

Oroscopo 11 febbraio Sagittario: umore

E’ possibile che abbiate una buona opinione di una persona e per questo riesca a ottenere da voi tutto ciò che vuole. Probabilmente le volete bene, avete un debole ma al contempo siete consapevoli – avete aperto gli occhi – che approfitta della vostra gentilezza. Nel lavoro oggi potete concludere bene e parecchio a patto che sfruttiate al meglio le energie. Tenete sotto controllo l’impulsività!

Oroscopo domani Sagittario 11 febbraio: amore

In coppia: nervosi, insoddisfatti: per oggi con il partner evitate di affrontare argomenti spinosi. Soli: di malumore, l’amore non è nel programma della giornata. Andate di corsa in palestra o fate jogging: dovete canalizzare le energie!

