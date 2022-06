Con la congiunzione Venere-Urano in Toro, potreste valutare diverse opportunità o un nuovo percorso da imboccare nell’ambito lavorativo. Potreste ad esempio frequentare un corso, apprendere qualcosa di nuovo che vi permetterà di prendere una direzione nuova ma entusiasmante. Non è esclusa, inoltre, la possibilità di viaggiare, recarvi in un posto in cui non siete mai stati ma che vi permetterà di trasformare positivamente il vostro lavoro.