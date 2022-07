Oroscopo domani 11 luglio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Soli: è nel vostro interesse troncare i vecchi schemi per far posto a novità decisamente più entusiasmanti.

Se avete intenzione di spendere per un oggetto che abbellirà la casa, il buon aspetto Venere-Saturno sarà d’aiuto a trovare la cosa perfetta al prezzo giusto. Se vi piace il vintage, dedicate un po’ di tempo alla ricerca dell’articolo ideale. Lo troverete senza alcun problema grazie a un’informazione o a una coincidenza. Oroscopo domani Bilancia di lunedì 11 luglio: amore In coppia: sebbene abbiate spesso opinioni diverse, nella relazione regnano armonia e stabilità. Dovreste introdurre soltanto un po’ più di fantasia… Soli: esaminate una situazione con distacco. Non lanciatevi a capofitto, concedetevi del tempo. Gli impulsi del cuore sono comprensivi, ma spesso fuorvianti. Oroscopo domani 11 luglio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): nuove relazioni Oroscopo domani Acquario di lunedì 11 luglio: umore

Per oggi lasciate alle spalle qualsiasi problema riguardante il lavoro o gli affari, mollate tutto e godetevi un po’ di pace. La Luna in Sagittario punta i riflettori sulla vita sociale, rappresenta un’opportunità per stringere nuove relazioni. Un incontro, inoltre, con una persona che non vedete da un po’ di tempo, potrebbe essere divertente. Se avvertite il bisogno di ricaricare le batterie, ritagliate del tempo per coccolarvi.