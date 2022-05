Oroscopo domani 11 maggio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 11 maggio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): splendida sicurezza

Oroscopo domani Ariete umore

Con Venere e Giove nel vostro segno, le vostre qualità risplenderanno ancora di più, avete maggiore sicurezza in voi stessi e nelle vostre capacità. Ma con Mercurio e Saturno in moto retrogrado potreste dover affrontare alcuni ritardi, intoppi e questioni complesse. Sebbene possano deprimervi un po’, al contempo vi stimoleranno a fissare obbiettivi più importanti e a trovare il modo di risolvere tutto ciò che potrebbe bloccarvi.

Oroscopo domani Ariete 11 maggio amore

In coppia: sfruttate il vento di leggerezza che soffiando sulla relazione per divertirvi e uscire con gli amici. Ridere fa bene! Soli: forse avete rinunciato troppo in fretta a conquistare una persona. Potrebbe arrivare una possibilità. Non lasciatela passare… Oroscopo domani 11 maggio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): confusione nelle finanze Oroscopo domani mercoledì 11 maggio Leone umore

La Luna in Vergine sosta nel vostro settore delle finanze ed è in dissonanza con Marte e Nettuno. Il transito indica che potreste firmare qualcosa che non dovreste o pagare una somma esagerata per qualcosa che la vale. Il vostro stato d’animo esuberante combinato con la confusione, significa che non vi renderete ben conto di cosa sta accadendo. Una pausa di riflessione può farvi risparmiare parecchio denaro e tempo. Oroscopo domani mercoledì 11 maggio Leone umore

In coppia: voglia di evasione e con il partner pianificherete un viaggetto romantico!

Soli: tante idee, tanti desideri, forse troppi e rischiate di attirare le persone sbagliate…

Oroscopo domani 11 maggio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): cambiare il ritmo

Oroscopo 11 maggio Sagittario: umore

Potreste avere delle riserve che impediscono di fare quanto è nelle vostre possibilità per portare avanti i progetti, le idee. La presenza di Giove in Ariete potrebbe spingervi a cambiare ritmo consentendovi di affrontare qualsiasi paura. Con Mercurio in moto retrogrado, potrebbero esserci alcuni ritardi o blocchi nelle informazioni. Potrebbe essere necessario rivedere, ripetere o ricontrollare il lavoro.

Oroscopo domani Sagittario 11 maggio: amore

In coppia: evitate di puntare i piedi: la riconciliazione, lo sapete bene, è più costruttiva… Soli: cercate il grande amore ma per ora, dovete pazientare. Ma state tranquilli/e che arriverà!

