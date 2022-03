Oroscopo domani 11 marzo 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 11 marzo 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): un evento speciale

Oroscopo domani Ariete umore

La Luna in Cancro sosta nel vostro settore della casa, della famiglia: avrete voglia di rilassarvi e godere di un po’ di tempo solo per voi. Chissà se ci riuscirete… Sembra infatti che gli amici o i familiari abbiano altre idee, potrebbero avere intenzione di coinvolgervi in una iniziativa che si rivelerà speciale. Perderla dunque sarebbe un peccato: non mettevi troppo comodi, preparatevi ad uscire!

Oroscopo domani Ariete 11 marzo amore

In coppia: con il partner potreste comportarvi in modo insolito. Se ha un carattere forte, per limitare i conflitti preferirete rimanere in silenzio. È un grande segno di maturità, ma avete anche il diritto di esprimervi. Soli: in programma c’è una piccola avventura, passionale e ricca di emozioni. Non fate progetti futuri e vivete il momento. Oroscopo domani 11 marzo 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): ripensate a episodi del passato Oroscopo domani venerdì 11 marzo Leone umore

Con la Luna in Cancro alle spalle del vostro segno, è possibile che oggi siate un po’ dispiaciuti per voi stessi. La vostra mente potrebbe tornare a episodi del passato che vi hanno turbato e ciò rovinare quella che sarebbe una giornata meravigliosa. Stare in buona compagnia avrà il potere di distrarvi, soprattutto se si tratta di persone simpatiche. Una volta entrati in un’atmosfera positiva tornerà a splendere il sole.

Oroscopo domani venerdì 11 marzo Leone amore

In coppia: stop a qualsiasi atteggiamento che possa minare la felicità! Dite al partner che siete orgogliosi della vostra relazione, di quello che avete costruito insieme! Soli: se metterete a tacere la permalosità potreste incontrare l’amore! Apritevi agli altri con sincerità.

Oroscopo domani 11 marzo 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): più emotivi del solito

Oroscopo 11 marzo Sagittario: umore

Se una persona ha bisogno di una spalla su cui piangere, la persona giusta potreste essere voi. La Luna in Cancro vi spingerà ad ascoltare. Non dovrete dire molto poiché già essere depositari delle confidenze sarà più che sufficiente. Al contempo, oggi potreste essere più emotivi del solito e ciò rappresentare un invito a essere gentili con voi stessi e a non premere l’acceleratore.

Oroscopo domani Sagittario 11 marzo: amore

In coppia: il partner vi circonda di attenzioni e tenerezza, ma avete difficoltà a uscire da questo stato d’animo pesantuccio. Soli: la voglia odierna è quella di trascorrere una serata tranquilla, senza alcun tipo di impegni nella vita sociale.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

TORO: NON PRENDETE DECISIONI

GEMELLI:OCCHIO ALLE SPESE FOLLI

CANCRO:UN PO’ DISORIENTATI

VERGINE:UN PROGETTO VI APPASSIONA

BILANCIA:PENSARE ALLE VOSTRE ESIGENZE

SCORPIONE: INTUITO AL TOP

CAPRICORNO:COLLABORARE E COMUNICARE

ACQUARIO:STABILIRE DEI LIMITI

PESCI:DITE NO ALL’INSICUREZZA