Oroscopo domani 11 novembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

E’ un giovedì in cui provate emozioni intense, forti: evitate di reprimerle! Cercate di prendere cura di voi stessi, dovete volervi bene. State alla larga inoltre, da chi non capisce il vostro stato d’animo: proteggetevi! Siete in un periodo di trasformazione non di fallimento: ritrovate dunque l’ottimismo, la motivazione, rimboccate le maniche – come sa ben fare il vostro segno – e a quel punto non sbaglierete un colpo!