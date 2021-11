Oroscopo domani 11 novembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 11 novembre 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): passi avanti nel lavoro



Oroscopo domani Gemelli giovedì 11 novembre 2021: umore

Il buon aspetto Sole-Nettuno vi dota di grande sicurezza, quantomeno è ciò che fate vedere a chi vi circonda. Ma comunque le persone avranno una buona impressione e vi concederanno fiducia. Non è escluso, ad esempio, che qualcuno vi metterà in grado di fare passi avanti nel lavoro, cosa che sognate da tempo… In ogni caso, visto che non dipende da voi, cercate di rimanere con i piedi per terra.

Oroscopo domani Gemelli di giovedì 11 novembre: amore