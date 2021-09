Oroscopo domani 11 settembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 11 settembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): occhio alle spese

Oroscopo domani Ariete umore

Le questioni di tipo pratico e quelle riguardanti il denaro, oggi potrebbero richiedere più attenzione: è quanto indica l’aspetto della Luna in Scorpione con Urano e Nettuno. Potreste sentirvi tesi, sotto pressione e pensare che lanciarvi nello shopping sia una soluzione. Attenzione: gli acquisti fatti sull’onda dell’impulsività potrebbero rivelarsi sbagliati… Nel lavoro, concentrazione: se la mente è altrove, può essere facile commettere un errore.

Oroscopo domani Ariete 11 settembre amore

In coppia: se riuscirete a tenere sotto controllo l’impulsività, la giornata sarà piacevole, il dialogo con il partner sarà disteso. Soli: prima di pensare al passo successivo, cercate di approfondire la conoscenza. Siete in grado di distinguere il vero dal falso.

Oroscopo domani 11 settembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): non tirate la corda

Oroscopo domani sabato 11 settembre Leone umore

Con i passaggi astrali odierni, le responsabilità familiari potrebbero entrare in conflitto con quelle di lavoro. Se vi sentite combattuti tra due direzioni, non ha senso tirare la corda finché non si spezza. Avreste delle difficoltà a fare bene ciò che vorreste e sarebbe meglio alleviare la pressione. Stabilite le giuste priorità e partite da queste. Non dovete sentirvi in colpa perché non potete essere in due posti contemporaneamente!

Oroscopo domani sabato 11 settembre Leone amore

In coppia: siete nervosi e non riuscite a controllarvi. Le conversazioni saranno poco simpatiche, per non parlare delle provocazioni e dei sottintesi…

Soli: tensioni interiori, poca sicurezza in voi stessi. Se in programma avete un appuntamento è molto probabile che lo rimanderete.

Oroscopo domani 11 settembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): dire no a situazioni impegnative

Oroscopo 11 settembre Sagittario: umore

La Luna in Scorpione sosta alle spalle del vostro segno: sempre socievoli, è una giornata in cui prenderete le cose con calma o sarete un po’ introversi, avrete voglia di stare da soli. Prendete tutto il tempo necessario per ricaricare le batterie. Cercate di ascoltare i segnali che invia il corpo, forse avete bisogno di riposo e di evitare, per quanto è possibile, situazioni troppo impegnative e competitive.

Oroscopo domani Sagittario 11 settembre: amore

In coppia: avete un solo desiderio: prendere le distanze da tutto e tutti! In ogni caso, con il partner occhio a ciò che direte. Soli: per oggi sarete soddisfatti del vostro status. Penserete che non dovete rendere conto a nessuno di ciò fate.

