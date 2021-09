Oroscopo domani 11 settembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 11 settembre 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): disaccordo con il boss



Oroscopo domani Gemelli sabato 11 settembre 2021

Con la Luna in Scorpione odierna potrebbe esserci un disaccordo con un collega o il boss e voi avere difficoltà a concentrarvi nel lavoro. Rischiate di gonfiare a dismisura un piccolo problema, di agitarvi e non pensare ad altro. Mollate, lasciatelo alle spalle! In caso contrario l’umore potrebbe risentirne e rovinarvi anche la serata. Il consiglio astrale è quello di uscire e stare in buona compagnia.

Oroscopo domani Gemelli di sabato 11 settembre: amore

In coppia: è il momento di essere reciprocamente sinceri. Se ci sono cose che non vanno potrete rimediare insieme. Soli: lascerete definitivamente alle spalle un brutto ricordo del passato e vi sentirete più sereni e leggeri.

Oroscopo domani 11 settembre 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): tensioni in famiglia

Oroscopo domani Bilancia di sabato 11 settembre: umore

Con la Luna in Scorpione, sentite il bisogno di rilassarvi, di concedervi una pausa dalle responsabilità. Ma in famiglia l’atmosfera può essere un po’ tesa, forse perché vorreste fare dei miglioramenti, dei cambiamenti. Alle persone care, in questo momento potreste sembrare completamente diversi! Rispetto ad alcuni settori della vita avete degli obbiettivi e approcci che non collimano e ciò creare qualche attrito. Ve la sentite di raggiungere un compromesso?

Oroscopo domani Bilancia di sabato 11 settembre: amore

In coppia: gelosi, possessivi e, sicuramente, senza che ve ne sia il motivo. Recuperate in fretta la lucidità!

Soli: avete capito bene le intenzioni di chi vi corteggia: un’avventura senza futuro. E mentre rifletterete sul da farsi, la persona scomparirà dai vostri contatti…

Oroscopo domani 11 settembre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): un conflitto è salutare

Oroscopo domani Acquario di sabato 11 settembre: umore

Con la dissonanza Luna-Urano è probabile che lavoro o vita personale, si scateni un conflitto ma, attenzione, potrebbe rivelarsi salutare e migliorare una situazione. Anche se imbarazzante va affrontato: puntate sul dialogo così da trovare un terreno d’intesa. Non è escluso possa trattarsi di un conflitto interiore: in questo caso evitate di rimuginare e confidatevi con chi è in grado di ascoltare e capire senza emettere giudizi.

Oroscopo domani Acquario di sabato 11 settembre: amore

In coppia: i pianeti vi costringono a guardare in faccia la realtà. E’ tempo di una messa a punto ed eventualmente trovare un compromesso.

Soli: se negli affari di cuore volete che cambi qualcosa dovete esaminare il passato affettivo così da non ripetere gli stessi errori.

