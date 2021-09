Oroscopo domani 11 settembre 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

La dissonanza Luna-Urano vi rende poco pazienti e, lavoro o vita personale, potrebbe scatenare irritazione nei confronti di una persona. E’ un aspetto astrale veloce per cui la situazione nel giro di poco tornerà alla normalità. Tuttavia per evitare che influisca su altre questioni sarà d’aiuto canalizzare le energie in una lunga passeggiata o in un po’ di esercizio fisico. Vi sentirete calmi e rilassati.