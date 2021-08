Oroscopo domani 12 agosto 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 12 agosto 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): realizzare ciò che avete a cuore



Oroscopo domani Gemelli giovedì 12 agosto 2021

Con la Luna Bilancia avete lo stato d’animo giusto per mettervi al centro della scena e brillare. Al contempo indica di dedicarvi a ciò che sollecita la vostra passione, vi regala divertimento. Non dovete per forza accettare inviti formali nella vita sociale. Il buon aspetto che la Luna forma con Saturno, annuncia che dovete concentrarvi su tutto ciò che il vostro cuore desidera ardentemente realizzare! Infine, tenete presente che quanto cercherete di essere chiari con chi vi circonda, potrebbero verificarsi dei malintesi. L’importante è che sarete pronti a spiegarvi meglio.

Oroscopo domani Gemelli di oggi giovedì 12 agosto: amore

In coppia: chiarirete eventuali fraintendimenti e lo farete con grande gentilezza. Con il partner c’è sempre tanto amore…

Soli: potrebbe nascere un’amicizia amorosa. Non sarà un colpo di fulmine ma l’attrazione sarà profonda e sincera.

Oroscopo domani 12 agosto 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): la priorità ai vostri bisogni

Oroscopo domani Bilancia di giovedì 12 agosto: umore

Con la Luna nel vostro segno è la giornata ideale per prendere cura di voi stessi. Evitate di impegnare le energie nel mondo circostante e concentrate l’attenzione sulle vostre emozioni, la salute, il corpo. Date la priorità ai vostri bisogni. C’è una grande quantità di energia creativa a vostra disposizione ed che è estremamente potente. Potete utilizzarla in un progetto, anche domestico, che avete a cuore. Sarà molto gratificante.

Oroscopo domani Bilancia di giovedì 12 agosto: amore

In coppia: la relazione procedere a gonfie vele, prendete le decisioni insieme al partner, e ciascuno mette da parte l’ego.

Soli: la simpatia è una carta vincente in più per conquistare ma da sola non basta. Utilizzate anche il fascino, la sensualità.

Oroscopo domani 12 agosto 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): nuove e stimolanti avventure

Oroscopo domani Acquario di giovedì 12 agosto: umore

Il vostro è un segno innovativo, originale e dovreste, soprattutto oggi evitare situazioni banali e limitanti. La Luna in Bilancia rappresenta un’opportunità per uscire dalla vostra zona di comfort e andare in cerca di nuove e stimolanti avventure, ampliare i vostri orizzonti. Al contempo la Luna in aspetto positivo con Saturno annuncia che avrete la possibilità di risolvere un problema con una persona cara. Una conversazione sincera porterà a una svolta. L’importante è lasciare il passato alle spalle poiché solo così sarà possibile un nuovo inizio.

Oroscopo domani Acquario di giovedì 12 agosto: amore

In coppia: c’è il rilancio della passione, l’atmosfera con il partner è magica. In vista c’è una serata super.

Soli: con la Luna in Bilancia, le possibilità di conquistare sono numerose. A patto che uscirete, mostrerete disponibilità ed elasticità.

