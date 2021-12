Oroscopo domani 12 dicembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 12 dicembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): una ritrovata sicurezza

Oroscopo domani Ariete umore

E’ una domenica in cui le emozioni sono positive e vi metteranno in grado di lasciare alle spalle il recente periodo di incertezza. Non riuscivate a fidarvi del vostro giudizio ma per quanto complicato, il dubbio doveva pur essere utile a qualcosa. Forse dovreste utilizzare la ritrovata sicurezza per sistemare le situazioni. Infine, per oggi prendete cura in modo particolare del vostro benessere, della forma fisica.

Oroscopo domani Ariete 12 dicembre amore

In coppia: bruciate d’amore e desiderio e il partner ricambia. Oggi è il nirvana! Soli: giornata da sogno, vivrete avventure effervescenti e passionali. Sarete corteggiatissimi/e. Oroscopo domani 12 dicembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): voglia di tranquillità Oroscopo domani domenica 12 dicembre Leone umore

La dissonanza Sole-Nettuno indica voglia di tranquillità, non avete intenzione di lanciarvi nell’avventura. Se la vostra attenzione è stata concentrata su un problema o un progetto e hanno preso il sopravvento, oggi concedetevi una pausa per ricaricare le batterie e capire come procedere. La spinta odierna a sognare a occhi aperti potrebbe far nascere idee scintillanti e opportunità creative.

Oroscopo domani domenica 12 dicembre Leone amore

In coppia: la comunicazione è il punto forte della giornata e la relazione fa un balzo in avanti. Soli: una relazione amichevole può trasformarsi rapidamente in una bellissima storia d’amore.

Oroscopo domani 12 dicembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): provare qualcosa di inedito

Oroscopo 12 dicembre Sagittario: umore

Il buon aspetto tra Mercurio e Giove al vostro segno offre l’opportunità di esplorare nuovi interessi. Un amico potrebbe spingervi a provare qualcosa di inedito e seppure reticenti, accetterete.Una volta che avrete preso il via scoprirete che vi state divertendo. In serata in ogni caso avrete voglia di rilassarvi ascoltando un po’ di buona musica o guardando un film.

Oroscopo domani Sagittario 11 dicembre: amore

In coppia: state attraversando una fase di instabilità. Le rispettive preoccupazioni professionali scatenano tensioni. Soli: è arrivato il momento della riflessione. Sentite che riguardo a un flirt c’è qualcosa che non va e riuscirete a smascherare le intenzioni dell’altro/a. Sarete delusi dalla svolta della situazione.

