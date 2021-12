Oroscopo domani 12 dicembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 12 dicembre 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): puntare in alto

Oroscopo domani Gemelli domenica 12 dicembre 2021: umore E’ una giornata in cui vi sarà più facile supportare gli altri a raggiungere i loro obiettivi, anziché lavorare riguardo ai vostri. La dissonanza Sole-Nettuno indica che se una persona avrà bisogno del vostro aiuto non vi sottrarrete. Tuttavia questo transito può rappresentare un’opportunità per concentrarvi sui vostri progetti e capire cosa volete realizzare. In questo momento dovete puntare in alto e sognare in grande. Oroscopo domani Gemelli di domenica 12 dicembre: amore

In coppia: si sta preparando una svolta. Potrebbe essere collegata a un trasloco. Questo cambiamento dovrebbe riaccendere la magia. Soli: rimuginate sul passato e non c’è niente di nuovo. Siete immersi nei ricordi. Per oggi non lanciatevi in un flirt. Il cuore tornerà a battere forte con l’arrivo di Marte in Sagittario! Oroscopo domani 12 dicembre 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): vita sociale frizzante