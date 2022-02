Oroscopo domani 12 febbraio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Qualche problema nella cerchia delle amicizie potrebbe farvi innervosire. E’ importante rimanere con i piedi per terra e mantenere la calma. Per fortuna il buon aspetto Luna-Urano può essere d’aiuto a trovare soluzioni intelligenti mirate a risolvere questi problemi. Se avete una tattica per tenere sotto controllo la situazione, intervenite! In serata, allontanatevi dal telefono e concedetevi un po’ di tranquillità.

Oroscopo domani Gemelli di sabato 12 febbraio: amore