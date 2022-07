Oroscopo domani 12 luglio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Gemelli

andare al sodo

E’ una giornata in cui non siete dell’umore giusto per perdere tempo: andrete al sodo, alla radice di qualsiasi problema o opportunità nella vostra vita personale e professionale. Il buon aspetto tra Luna e Marte vi rende determinati, farete azioni mirate ed efficaci. Non esitare a essere più audaci poiché l’impegno darà i suoi frutti. All’occorrenza, in ogni caso, chiedete una mano…