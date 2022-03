Oroscopo domani 12 marzo 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

I pianeti rappresentano un invito a ridurre le vostre responsabilità, i compiti e pensare a divertirvi. Eppure oggi una persona tenterà di convincervi a darle una mano riguardo qualcosa che non vorreste fare affatto. Siate forti e stabilite con fermezza dei confini! Potrete aiutare in seguito, quando avrete tempo: non è il caso di rinunciare a un’opportunità di svago solo per questo. Meritate ampiamente una pausa.

Oroscopo domani Bilancia di sabato 12 marzo: amore

In coppia: buona intesa, complicità, siete un esempio di coppia perfettamente assortita. E c’è chi vi invidia…

Soli: una persona vi attrae segretamente da tempo ma per timore che non corrisponda non alzate un dito. E se fosse vero il contrario?

Oroscopo domani 12 marzo 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): occhio agli acquisti